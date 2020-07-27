Движение транспорта в районе Шереметьевской улицы затруднено из-за скопления воды

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО"

В районе Шереметьевской улицы из-за скопления воды затруднено движение, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Подтопление на улице Шереметьевской, доме 41. Большое скопление воды под Останкинским путепроводом. Движение транспорта затруднено", – говорится в сообщении.

По данным Центра организации дорожного движения, также из-за дождя затруднено движение на съезде с ТТК на Бутырской улице в сторону области и подтоплена проезжая часть в оба направления на участке улицы Академика Комарова у дома 5.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца дня ожидаются дожди, гроза, град и сильный ветер порывами до 14–19 метров в секунду.