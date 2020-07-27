Двое мужчин госпитализированы после попадания молнии на западе Москвы

18:23
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двоих мужчин госпитализировали после попадания молнии во время грозы на западе столицы, передает РИА Новости.
"Во время сильной грозы пострадали от молнии двое мужчин, находившиеся на берегу Мещерского пруда", – рассказал источник в экстренных службах.
По его данным, пострадавшие получили ожоги средней степени тяжести.
МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре в столице. Неблагоприятная погода сохранится до конца дня. В министерстве советуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
В Центре организации дорожного движения призвали быть более бдительными на дорогах и не парковаться под деревьями. Горожанам напомнили, что о поврежденных знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.
Некоторые участки столичных дорог подтоплены, движение местами затруднено. Станция МЦК Ботанический сад, в подуличный переход которой из-за дождей поступала вода, работает штатно. Поезда курсируют по графику. В департаменте транспорта города уточнили, что движение на всех линиях осуществляется по расписанию.
Городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве.
Из-за сильного ветра и грозы рекомендовано закрыть летние веранды ресторанов и кафе. Временно приостановлена работа Московской канатной дороги.
На Москву обрушился ливень с грозой
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