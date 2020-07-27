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Москва 24

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Происшествия

18:05

Движение трамваев восстановлено на северо-западе Москвы после сбоя из-за падения дерева

город транспорт происшествия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение трамваев на Авиационной улице в Москве восстановлено, сообщается в микроблоге "Мосгортранса" в Twitter.

Речь идет о трамваях № 6, 15, 28, 30, 31. Они задерживались из-за повисшего на контактной сети дерева во время ливня и грозы.

МЧС предупредило о грозе и ветре в столице до конца дня. В министерстве рекомендуют водителям по возможности отказаться в непогоду от поездок на личном транспорте, а пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В Центре организации дорожного движения призвали быть более бдительными на дорогах и не парковаться под деревьями. Горожанам напомнили, что о поврежденных знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.

Городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве.

Из-за сильного ветра и грозы рекомендовано закрыть летние веранды ресторанов и кафе. Временно приостановлена работа Московской канатной дороги.

Москвичей предупредили о заторах вечером в понедельник

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