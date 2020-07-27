Движение на Дмитровском шоссе открыто

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО"

На Дмитровском шоссе, где ранее было подтопление, движение снова открыто, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Ранее сообщалось, что движение на Дмитровском шоссе в районе 67 дома перекрыто из-за воды на проезжей части. Дмитровское шоссе открыли", – говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта.

Ранее подтопление образовалось в районе станции "Ботанический сад". Из-за непогоды вода скопилась и на других участках Москвы.

Кроме того, в результате стихии дерево наклонилось на контактную сеть в районе Авиационной улицы. Вследствие инцидента задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31.