Движение общественного транспорта восстановили после ливня в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Движение общественного транспорта восстановили после ливня, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Отмечается, что трамваи, автобусы и электробусы вновь едут по улице Бориса Галушкина, проспекту Мира и Дмитровскому шоссе. Кроме того, трамвайное движение восстановлено на улице Академика Королева.
Также автобусы и электробусы вернулись к штатному расписанию на улице Академика Комарова. Помимо этого, движение восстановлено на улице Шереметьева и на съезде с Третьего транспортного кольца на проспект Мира. В департаменте сообщили о ликвидации подтоплений на проезжих частях столицы.
Подтопления образовались в результате ливней с грозой, которые обрушились на Москву. Из-за непогоды также повалилось на контактную сеть дерево на Авиационной улице. В результате инцидента было задержано движение на пяти трамвайных маршрутах.
Синоптики сообщили, что в Москве по состоянию на 18:00 выпало 48 миллиметров осадков, что составляет 56% от месячной нормы. Жителей столицы предупредили о том, что гроза и ливень могут возникать в разных районах Москвы до конца дня.
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