Почти 50 мм осадков выпало в Москве к вечеру 27 июля

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48 миллиметров осадков выпало в Москве по состоянию на 18:00 27 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Он отметил, что эти данные исходят из метеостанции ВДНХ. Синоптик сообщил, что за день выпало более половины месячной нормы осадков.

"На метеостанции ВДНХ на 18.00 выпало 48 миллиметров осадков, это более половины месячной нормы. Норма – 85 миллиметров, то есть это примерно 56% от нормы", – рассказал Синенков.

В понедельник на столицу обрушились ливни с грозой. В связи с этим в ЦОДД порекомендовали быть внимательными на дорогах и не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами. В МЧС призвали столичных жителей избегать шатких конструкций и не укрываться рядом с ними.

В результате непогоды в нескольких районах Москвы образовались подтопления. В частности, из-за воды невозможно было проехать рядом со входом на станцию "Ботанический сад". Кроме того, на Авиационной улице дерево наклонилось на контактную сеть, вызвав задержки в работе пяти трамвайных маршрутов. Скопление воды также образовалось в районе Шереметьевской улицы, в связи с чем на том участке было затруднено движение.

В связи с непогодой коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности. Также из-за стихии на время закрывалось движение на Московской канатной дороге.

Во время грозы в двоих мужчин попала молния. Они находились на берегу Мещерского пруда и были госпитализированы.