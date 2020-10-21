ГД приняла проект о приоритете Конституции РФ над нормами международного права

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Президентский законопроект о приоритете Конституции РФ над нормами международного права принят в первом чтении в ходе заседания Госдумы. В закон "О безопасности" предполагается внести существующие и другие изменения.

"Будет добавлено положение, согласно которому в России не будут исполняться решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ", – говорится в пояснительной записке.

Также законопроект запрещает открывать и иметь счета за рубежом, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за границей заместителю председателя Совета безопасности, его секретарю и его постоянным членам.

Кроме того, Совет Федерации теперь сможет проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Госдума одобрила во II чтении законопроект о новом порядке формирования правительства в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. Ко второму чтению в документ были внесены некоторые поправки. Например, порог финансовой поддержки, определяемой на заседании правительства, может вырасти со 100 до 500 миллионов рублей. Кроме того, планируется изменить сроки консультаций в Совфеде по предложенным кандидатурам на посты глав силовых ведомств.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конституционные инициативы президента, которые нижняя палата парламента приняла в первом чтении, направлены на повышение качества власти и укрепление суверенитета страны.