Судьям Конституционного суда предлагают запретить критиковать принятые КС решения

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Судьям Конституционного суда РФ предлагается запретить публично высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым и подлежащим рассмотрению в КС. Такое предложение содержится в поправке к законопроекту "О Конституционном суде", сообщает ТАСС.

Авторы поправки предлагают запретить членам КС в какой бы то ни было форме публично критиковать его решения. Кроме того, судьи КС будут не вправе обнародовать дискуссию на закрытом совещании и результаты голосования.

Судья Конституционного суда, не согласный с решением КС, вправе письменно изложить особое мнение, которое приобщат к протоколу заседания КС.

Законопроект "О Конституционном суде" внес в Госдуму Владимир Путин. В частности, законопроект предлагает сокращение состава судей до 11 человек, меняет порядок прекращения полномочий судей, наделяет КС правом проверять конституционность законопроектов.

Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конституционные инициативы президента, которые нижняя палата парламента приняла в первом чтении, направлены на повышение качества власти и укрепление суверенитета страны.