ГД одобрила проект о новом порядке формирования правительства во II чтении

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума одобрила во II чтении законопроект о новом порядке формирования правительства в соответствии с принятыми поправками в Конституцию, сообщает РИА Новости.
Ко второму чтению в документ были внесены некоторые поправки. Например, порог финансовой поддержки, определяемой на заседании правительства, может вырасти со 100 до 500 миллионов рублей. Кроме того, планируется изменить сроки консультаций в Совфеде по предложенным кандидатурам на посты глав силовых ведомств.
Инициатором проекта стал президент России Владимир Путин. Согласно документу, правительство и другие органы власти под руководством президента осуществляют исполнительную власть. В действующей редакции отсутствует пункт о главе государства.
Кроме того, законопроект предполагает изменение порядка назначения премьер-министра. Согласно ему, президент может назначать премьер-министра только после утверждения кандидата Госдумой. Если депутаты трижды отклонят его, то президент сможет назначить его сам.
Также в документе прописан порядок назначения членов кабмина. Силовики назначаются президентом после консультации с Совфедом. Кандидаты на остальные позиции утверждаются Госдумой, их можно предложить три раза. Если депутаты отклонят его, то президент может назначить их самостоятельно.
Также нововведения предлагаются в порядке отставки правительства. Согласно проекту, уход премьер-министра не означает автоматическую отставку всего правительства. Президент может менять главу кабмина, при этом сохранив прежний его состав.
Ранее Госдума приняла закон о выплатах на детей без подачи заявлений. Он подразумевает, что выделение средств на первого и второго ребенка для семей, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, автоматически будет продлен до 1 марта 2021 года.
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