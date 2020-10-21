Госдума приняла закон о выплатах на детей без подачи заявлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума на пленарном заседании приняла закон о выплатах на детей без подачи заявлений. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, выплаты на первого и второго ребенка до трех лет для семей с доходом, не превышающим два прожиточных минимума, автоматически будут продлеваться до 1 марта 2021 года. Законопроект на рассмотрение Госдумы внесли руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев.
Депутаты заявили, что проект предусматривает повышение уровня соцобеспечения граждан и сохранения их здоровья в условиях распространения коронавирусной инфекции. Неверов добавил, что в условиях пандемии крайне важно исключить лишние контакты с другими людьми.
Ранее в Госдуме предложили бесплатно переобучать малоимущих на технические специальности. Депутат Госдумы Максим Зайцев подчеркнул, что его инициатива предусматривает трудоустройство граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума. Сообщалось, что мера позволит им принимать участие в техническом обеспечении работы инновационных территориальных кластеров.
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