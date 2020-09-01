Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин упростил процедуру подачи заявлений на жилье для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Теперь подать заявку на получение жилья для детей-сирот можно через центры госуслуг "Мои документы". Отмечается, что передача этой функции в центры сделает оказание услуги более простым и удобным для заявителей. Ранее приемом документов занимались только органы опеки и попечительства.

Начиная с 2011 года в Москве жильем обеспечены свыше шести тысяч нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры предоставляются по договорам без возможности приватизации в течение определенного времени. Это позволяет защитить детей от утраты жилья в случае мошеннических действий.

В июле группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении детям-сиротам арендованного жилья за бюджетные средства до тех пор, пока они не получат свое собственное.

