Мишустин: главная цель правительства – повышение качества жизни россиян

Фото: duma.gov.ru
Главная цель правительства РФ – обеспечить и повысить качество жизни всех граждан. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На выступлении в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров Мишустин отметил, что такая цель была сформирована на основе ключевых задач и ориентиров, которые обозначил президент во время ежегодного послания Федеральному собранию.
"На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые поставил президент", – приводит ТАСС слова премьера.
По словам Мишустина, в основу работы кабинета министров легли пять базовых ценностей.
"Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать совместно, невзирая на ведомственные границы. Обеспечить результат, результат важнее формальных процедур и регламентов", – добавил премьер.
Он также поблагодарил предыдущий кабинет министров, который в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв. В заключение Мишустин добавил, что "именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность".
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