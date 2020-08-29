Правительство выделило средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

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Кабмин одобрил выделение средств регионам и Байконуру на выплаты детям от трех до семи лет, сообщается на сайте правительства.

Субсидии на софинансирование расходов предоставит Минтруд. В 2020 году ведомству направят из резервов 34,3 миллиарда рублей. Деньги будут выплачиваться родителям ежемесячно.

Пособие могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц возможно оформить 50 процентов детского прожиточного минимума по региону.

Глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ведомство собирается рассмотреть вопрос об увеличении этих выплат. По его словам, в 2021 году министерство проанализирует, насколько они достаточны. Котяков напомнил, что в среднем по России сумма выплат составляет 5,5 тысячи рублей в месяц на ребенка.

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал увеличение таких пособий. По его мнению, семьям с детьми, особенно многодетным, необходима поддержка государства. Парламентарий добавил, что на выплаты должны претендовать все многодетные семьи, независимо от их доходов.