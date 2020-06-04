Единовременные выплаты по 10 тыс руб получены на 16,2 млн детей – Минтруд

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За три дня семьи получили единовременные выплаты 10 тысяч рублей на 16,2 миллиона детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В ведомстве уточнили, что выплаты получили 11,3 миллиона семей. Общая сумма перечисленных средств превышает 162 миллиарда рублей.

Подать заявку на оформление выплаты можно на портале госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда до 1 октября 2020 года. Заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляют в течение трех рабочих дней.

Выплата назначается на каждого ребенка с 3 до 16 лет, вне зависимости от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Решение обеспечить семьи с детьми от 3 до 16 лет единовременными выплатами было озвучено Владимиром Путиным в ходе обращения к россиянам 11 мая.