В Совфеде поддержали идею отменить плату за детсад для потерявших работу граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в разговоре с Москвой 24 поддержал инициативу отменить плату за детский сад тем семьям, в которых родители потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Сенатор считает, что сейчас необходимо делать все для поддержки пострадавших от эпидемии граждан.

"Все, что идет в интересах людей, которые в той или иной степени пострадали от самоизоляции, я поддерживаю", – заявил Варфоломеев.

Варфоломеев отметил, что есть вероятность нехватки бюджета самих учреждений. Однако, по его мнению, средства при необходимости можно выделить из бюджета.

"Надо искать возможности для поддержки детских садов из бюджетов соответствующих уровней. Можно детские сады напрямую поддерживать. Людям надо помочь, а как – средства найдутся", – заявил Варфоломеев.

Ранее в Общественной палате России предложили освободить от платы за детский сад тех граждан, которые потеряли работу в период пандемии коронавирусной инфекции. С соответствующей инициативой выступил член организации Султан Хамзаев.

Такую меру предлагается сделать временной, то есть не взимать плату с родителей за услуги бюджетных детсадов до конца 2020 года.