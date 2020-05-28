Потерявших работу граждан предложили временно освободить от платы за детсад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Общественной палате России предложили освободить от платы за детский сад тех граждан, которые потеряли работу в период пандемии коронавирусной инфекции. С соответствующей инициативой выступил член организации Султан Хамзаев, передает RT.
Такую меру предлагается сделать временной, то есть не взимать плату с родителей за услуги бюджетных детсадов до конца 2020 года.
"Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции (с 31 марта по 31 мая) и встали на учет в государственной службе занятости в качестве безработных", – такое обращение направил общественник на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Ранее сообщалось, что потерявшие работу до 1 марта россияне получат ежемесячные пособия на каждого ребенка. Сумма такой выплаты составит 3 тысячи рублей. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, на сегодняшний день более 140 тысяч безработных получает эту доплату почти на 230 тысяч детей.
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