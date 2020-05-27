Путин согласился увеличить размер минимального пособия по безработице

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поддержал предложение Минтруда РФ об увеличении минимального пособия по безработице втрое. Об этом глава государства заявил на совещании по ситуации на рынке труда.

"Люди сейчас также нуждаются в поддержке государства, поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое – до 4,5 тысяч рублей", – заявил глава государства.

Ранее с таким предложением об увеличении выплат выступило министерство труда и социальной защиты РФ. Кроме того, ведомство в настоящий момент рассматривает возможность введения страхования от безработицы.

В ходе совещания президент рассказал, что к настоящему моменту официально безработными в России признаны 1,9 миллиона человек. В настоящее время пособие по безработице в стране получают свыше 400 тысяч человек.

Путин попросил федеральных и региональных властей уделить максимальное внимание данной проблеме. Президент также подчеркнул, что сохранение рабочих мест является безусловным приоритетом для российских властей.

