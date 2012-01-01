Как получить выплаты на ребенка в 5 и 10 тысяч рублей за период коронавируса

С 1 июня в рамках государственной поддержки можно получить единоразовую выплату на детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей. На ребенка до трех лет можно получить по 5 тысяч рублей ежемесячно за апрель – июнь. Рассказываем, кому полагаются выплаты и как оформить заявление на их получение.



Выплата 10 тысяч рублей на детей с 3 до 15 лет включительно

Согласно указу президента, в связи с текущей ситуацией с коронавирусом семьям с детьми оказывается финансовая поддержка. Выплату можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Она предоставляется один раз и составляет 10 тысяч рублей на каждого рожденного или усыновленного ребенка.

Семья, претендующая на выплату, должна проживать в России и иметь гражданство РФ (как родители, так и ребенок). Дата рождения ребенка должна приходиться на период с 11.05.2004 по 30.06.2017. Поддержка будет оказана как для родных, так и для усыновленных детей.

Перечисление денег начнется с 1 июня 2020 года, заявление может подать один из родителей или усыновителей до 1 октября 2020 года. При этом на получение выплаты не влияет регистрация брака между родителями, доходы семьи или право на материнский капитал.

Как подать заявление

Заявление на выплаты можно подать двумя способами:

1. Заполнить заявление в форме электронного документа на едином портале госуслуг.

2. Написать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания. Его рассмотрят в течение пяти дней, после принятия положительного решения вам выплатят деньги в течение трех рабочих дней.

Важно: в связи с временными ограничительными мерами в Москве в ближайшее время заявление можно подать только через портал госуслуг.

Выплата 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Владимир Путин также поручил обеспечить дополнительно ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет. Выплаты будут перечислены за апрель, май и июнь 2020 года на ребенка в следующих случаях:



1. В семье есть единственный ребенок, который был рожден или усыновлен в период с 01.04.2017 до 30.06.2020. Заявление может подать любой из родителей или усыновителей.

2. У семьи было или есть право на материнский капитал (либо первый ребенок родился в период с 01.01.2020 по 30.06.2020, либо в семье двое и более детей, родившихся с 2007 года).

Оформить заявление на выплату можно на сайте госуслуг или в личном кабинете ПФР. При этом во втором случае (при наличии материнского капитала в семье с двумя и более детьми) электронное заявление может подать только женщина, имеющая право на сертификат. Мужчина, владелец сертификата, должен обратиться лично.

Выплату получат и те семьи, которые уже использовали маткапитал. Важное условие, чтобы право на него возникло до 1 июля 2020 года. Если право на маткапитал у вас есть, но вы не успели оформить сертификат, это также можно сделать на портале госуслуг.



Какие нужны документы?

Для оформления заявления на выплаты вам понадобятся:

- паспортные данные заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка (ФИО, дата и место рождения, реквизиты свидетельства);

- номер СНИЛС (заявителя и ребенка);

- банковские реквизиты для перечисления выплат.

Если у вас уже есть личный кабинет на сайте госуслуг и оформленный сертификат на материнский капитал, то данные подгрузятся из базы автоматически. Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней, и после этого в течение трех дней дней деньги поступят на ваш счет.

Важно: для получения выплаты на ребенка не нужно никуда ходить, приносить оригиналы документов не потребуется. При подтвержденной учетной записи на госуслугах информация о маткапитале и детях проверится автоматически.

Дополнительные пособия для детей

Кроме вышеупомянутых выплат, президент России в два раза увеличил размер пособия по уходу за ребенком – с 3 375 до 6 751 рубля. Также действует пособие на детей в возрасте от трех до семи лет в семьях, где среднедушевой доход в месяц меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. В этом случае на каждого ребенка ежемесячно можно получать половину регионального прожиточного минимума.

Первые пособия можно будет получить в июне 2020 года. К этому времени на портале госуслуг появится соответствующая функция. Если родители оказались безработными и встали на учет в центре занятости, то при расчете среднедушевого дохода не будут учитываться выплаты по прошлому месту работы.

Ранее в Москве объявили о дополнительных выплатах к пособию по безработице на детей. Помимо основного пособия, один из родителей или опекунов будет получать выплату по безработице в размере трех тысяч рублей.