В Госдуме оценили возможность увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов в ходе беседы с Москвой 24 оценил возможность повышения скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей.

"Можно было бы поднять скидки, но необходимо сделать это адресно. Я считаю, что помощь должны получать те, кто действительно нуждается в поддержке государства", – заявил депутат.





Илья Осипов член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Помощь многодетным семьям в любом случае важна и крайне востребована.

Аналогичного мнения придерживается глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он заявил изданию RT, что поддерживает любые дополнительные меры социальной поддержки наших граждан.

Нилов пояснил, что в связи с пандемией коронавируса снизилась покупательная способность граждан, возросла нагрузка на семейный бюджет.

"Потому что, находясь дома, больше тратили воды, газа, электричества, интернета. Другое дело, как на это отреагирует правительство. Так как это нагрузка на федеральный бюджет, найдет ли правительство на это деньги? Полагаю, что, кроме обращения в правительство, должна быть корректировка и в законодательстве", – приводит издание слова депутата.

Ранее член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила пересмотреть скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей.

В своем обращении она предлагает снизить стоимость услуг ЖКХ для данной категории лиц на 50%. Что касается семей, в которых проживает 10 детей и более, то для них должна действовать скидка 70%, считает Волынец.

Она отметила, что в условиях пандемии коронавируса такая форма поддержки семей с детьми является особенно актуальной.

В настоящий момент для многодетных семей действует скидка 30% на услуги ЖКХ. Это минимальная компенсация, которую должен предлагать регион. Что касается семей, в которых воспитывается более 10 детей, то для них скидка на ЖКХ может составлять 50%.