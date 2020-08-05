В России предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила пересмотреть скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей, сообщает RT.

В своем обращении она предлагает снизить стоимость услуг ЖКХ для данной категории лиц на 50%. Что касается семей, в которых проживают от 10 и более детей, то для них должна действовать скидка в 70%, считает Волынец.

Она отметила, что в условиях пандемии коронавируса такая форма поддержки семей с детьми является особенно актуальной.

В настоящий момент для многодетных семей действует скидка в 30% на услуги ЖКХ. Это минимальная компенсация, которую должен предлагать регион. Что касается семей, в которых воспитываются более 10 детей, то для них скидка на ЖКХ может составлять 50%.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять нянь на безвозмездной основе для многодетных семей. Он считает, что такая мера необходима в отношении тех семей, в которых детей трех лет и младше не меньше двух.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал инициативу понятной, однако считает, что она нуждается в проработке. Он отметил, что необходимо выяснить финансовый аспект инициативы, а также методы организации подобной услуги для многодетных семей.