В Совфеде оценили возможность предоставления нянь для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил возможность предоставлять услуги нянь многодетным семьям с детьми до трех лет. По его мнению, инициатива понятна, но она требует проработки.
"Само предложение в общем понятно, но его надо прорабатывать. Такие инициативы стоят денег. Надо считать, сколько это стоит. Каким образом это организовывать. Какие-то регионы в состоянии создавать такие условия, какие-то нет. Ведь это ляжет на их плечи. Поэтому надо все тщательно просчитывать, прорабатывать", – считает Рязанский.
По его мнению, после принятия поправок в Конституцию, касающихся социальных аспектов, будет еще немало подобных предложений.
"Надо ожидать большого количества инициатив как продолжение серьезного политического разговора на социальные темы. Это далеко не последняя инициатива, которая касается поддержки многодетных семей", – заявил сенатор.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на безвозмездной основе предоставлять нянь для помощи многодетным семьям с детьми трех лет и младше, передает РТ.
Депутат объяснил, что такую услугу необходимо создать для тех семей, в которых таких малолетних детей не меньше двух. Он также заявил, что, несмотря на принятые для поддержки многодетных семей меры, некоторые механизмы стоит добавить.
В обращении Сухарева на имя министра просвещения Сергея Кравцова указано, что возраст "до трех лет" указан потому, что после его достижения ребенку положено место в детском саду. До тех пор семья может столкнуться со сложностями в полноценном уходе за малышами.
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