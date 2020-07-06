В Совфеде поддержали отмену платы за детский сад для малоимущих семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев заявил Москве 24 о своей поддержке отмены платы за детский сад для малоимущих семей. Он заявил о необходимости наращивать темп поддержки семей с низким доходом.
"Я эту идею поддерживаю. Я считаю, что мы должны только наращивать все, что связанно с поддержкой семей с низким доходом и других семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации", – считает сенатор.
Варфоломеев отметил, что детские сады не должны финансово пострадать при отмене оплаты. По его мнению, все недостающие расходы учреждений должно компенсировать государство.
"Это же поддержка той или иной семьи не от конкретного образовательного учреждения, то, что оно решило оказать малоимущим семьям поддержку. Это поддержка государства. Недостающие средства должно выделять государство. Это правильно", – подчеркнул политик.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму, в котором предложила освободить от платы за ясли и детский сад семьи с низким доходом. Об этом сообщает RT.
Волынец выразила мнение, что это может стать хорошей поддержкой для нуждающихся семей.
"Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции", – говорится в обращении.
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