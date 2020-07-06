Малоимущие семьи предложили освободить от платы за ясли и детский сад

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму, в котором предложила освободить от платы за ясли и детский сад семьи с низким доходом. Об этом сообщает RT.

Волынец выразила мнение, что это может стать хорошей поддержкой для нуждающихся семей.

"Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции", – говорится в обращении.

Ранее в Общественной палате России предложили освободить от платы за детский сад тех граждан, которые потеряли работу в период пандемии коронавирусной инфекции. С соответствующей инициативой выступил член организации Султан Хамзаев.

Такую меру предлагается сделать временной, то есть не взимать плату с родителей за услуги бюджетных детсадов до конца 2020 года.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал эту инициативу. Он отметил, что есть вероятность нехватки бюджета самих учреждений. Однако, по его мнению, средства при необходимости можно выделить из бюджета.

