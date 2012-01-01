В июле россияне смогут получить новую выплату в 10 тысяч на детей до 16 лет

В июле россияне вновь получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Это дополнительная мера поддержки, помимо ежемесячных выплат для детей до трех лет за апрель – июнь и единоразовой выплаты для детей от 3 до 16 лет в июне. Рассказываем, как получить новые выплаты и нужно ли еще раз оформлять заявление.

Кому положена выплата 10 тысяч рублей в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С предложением выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет выступил президент России Владимир Путин.





Владимир Путин президент России Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет.

Президент подчеркнул, что этой мерой смогут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей. Для перечисления ранее установленных единовременных выплат создали алгоритм электронного обмена данными. С его помощью можно оперативно перечислять деньги родителям. Заново оформлять документы на июльскую выплату не нужно.





министерство труда РФ Новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

На оформление июльской выплаты на детей до трех лет новое заявление также писать не нужно. 10 тысяч рублей будут предоставлены автоматически по указанным ранее реквизитам. Если вы еще не подавали заявление на ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единоразовую выплату в июне для детей от 3 до 16 лет, это можно сделать до 1 октября 2020 года. В случае одобрения заявления вам будут перечислены все выплаты, включая 10 тысяч рублей за июль.

Как подать заявление

Заявление на выплаты может подать один из родителей или усыновителей. При этом на получение выплаты не влияет регистрация брака между родителями, доходы семьи или право на материнский капитал. Подать документы можно двумя путями:

1. Заполнить заявление в форме электронного документа на едином портале госуслуг.

2. Написать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания.



По 10 тысяч рублей в июле 2020 года будет выплачиваться на всех детей, рожденных с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно.



Если у вас возникли вопросы по подаче заявления, вы можете их задать, заполнив форму или написав в чат ПФР.

Выплата 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Родители или опекуны детей до трех лет, помимо ежемесячных выплат в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь 2020, также могут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле. Если вы уже оформили заявление, то новое, на июль, оформлять не нужно. Выплаты за все 4 месяца будут перечислены на ребенка в следующих случаях:

1. В семье есть единственный ребенок, который был рожден или усыновлен в период с 01.04.2017 до 30.06.2020. Заявление может подать любой из родителей или усыновителей.

2. У семьи было или есть право на материнский капитал (либо первый ребенок родился в период с 01.01.2020 по 30.06.2020, либо в семье двое и более детей, родившихся с 2007 года).

Оформить заявление на выплату можно на сайте госуслуг или в личном кабинете ПФР. При этом во втором случае (при наличии материнского капитала в семье с двумя и более детьми) электронное заявление может подать только женщина, имеющая право на сертификат. Мужчина, владелец сертификата, должен обратиться лично.

Ранее в министерстве труда РФ сообщили, что получатели позитивно оценили оперативность в предоставлении соцподдержки. По данным на 28 июня, выплаты получили родители 21 миллиона детей. По заявлениям, поступившим до 1 июня, средства были начислены в течение 10 дней.

