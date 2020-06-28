В Минтруде РФ уточнили порядок начисления выплат на детей до 16 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Минтруд РФ не будет вносить изменения в порядок перечисления новых единовременных выплат в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Уточняется, что для перечисления ранее установленных единовременных выплат создали технический алгоритм электронного обмена данными. С его помощью можно оперативно перечислять деньги родителям более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат.
Так, денежные средства по оставшимся заявлениям, которые поступили до 1 июня, начислены в течение 10 дней. По данным на 28 июня, данные выплаты получили родители 21 миллиона детей.
В министерстве труда и социальной защиты РФ добавили, что получатели позитивно оценили оперативность в предоставлении соцподдержки.
"При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда", – рассказали в ведомстве.
В связи с чем до этого принятый подход применят и при осуществлении новой единовременной выплаты без внесения изменений в процедуру.
Подчеркивается, что с 1 июня россияне смогли получить выплаты по 10 тысяч рублей на детей возрастом от 3 до 16 лет. Заявки принимаются до 1 октября этого года. Ранее президент России Владимир Путин предложил еще раз совершить выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле.
При этом Минтруд не поддержал идею единовременных выплат для детей 16 и 17 лет.
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