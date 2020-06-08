Пособия на детей до 1,5 лет для неработающих граждан увеличили в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан вдвое – до 6 752 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого минимальное пособие на первого ребенка составляло 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. Так, закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6 752 рублей.

Отмечается, что названная сумма будет выплачиваться семье на каждого ребенка в возрасте до полутора лет.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком был повышен с 6 тысяч до 13 504 рублей.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получены на 16,2 миллиона детей. Выплаты получили 11,3 миллиона семей.

С 1 июня в рамках государственной поддержки можно получить единоразовую выплату на детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

Ранее в Москве был определен порядок доплат к пособию по безработице на детей. Дополнительная выплата к пособию по безработице в размере 3 тысяч рублей будет начисляться на каждого несовершеннолетнего ребенка.