Россияне в июле получат еще по 10 тыс рублей на каждого ребенка до 16 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Президент России Владимир Путин предложил еще раз совершить выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле. Об этом он сообщил в ходе своего телеобращения к россиянам.

"Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей", – заявил Путин.

Он сообщил, что те, кто получил выплаты на ребенка в июне, не должны будут подавать новое заявление на получение средств в июле. Оно будет проведено автоматически. Кроме того, такой же механизм будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет.

"Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через подразделения Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все в июне", – отметил президент России.

Также в ходе телеобращения Путин поблагодарил россиян за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких. Он отметил, что российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса, благодаря чему на этот вызов удалось найти ответ.

Путин подчеркнул, что в феврале и в начале марта удалось выиграть время. В связи с этим пик эпидемии в России был сдержан на 1,5–2 месяца. Путин назвал принятые в стране меры по коронавирусу обоснованными.

Ранее сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет стал самым популярным на портале госуслуг в мае и начале июня. Всего с начала мая россияне оформили более 13,1 миллиона заявок на получение такой выплаты. 11,3 миллиона запросов поступило в мае и 1,8 миллиона – в начале июня.