Россияне в июле получат еще по 10 тыс рублей на каждого ребенка до 16 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Президент России Владимир Путин предложил еще раз совершить выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле. Об этом он сообщил в ходе своего телеобращения к россиянам.
"Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей", – заявил Путин.
Он сообщил, что те, кто получил выплаты на ребенка в июне, не должны будут подавать новое заявление на получение средств в июле. Оно будет проведено автоматически. Кроме того, такой же механизм будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет.
"Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через подразделения Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все в июне", – отметил президент России.
Также в ходе телеобращения Путин поблагодарил россиян за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких. Он отметил, что российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса, благодаря чему на этот вызов удалось найти ответ.
Путин подчеркнул, что в феврале и в начале марта удалось выиграть время. В связи с этим пик эпидемии в России был сдержан на 1,5–2 месяца. Путин назвал принятые в стране меры по коронавирусу обоснованными.
Ранее сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет стал самым популярным на портале госуслуг в мае и начале июня. Всего с начала мая россияне оформили более 13,1 миллиона заявок на получение такой выплаты. 11,3 миллиона запросов поступило в мае и 1,8 миллиона – в начале июня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: