Фото: Москва 24
Пик эпидемии в России был сдержан на 1,5–2 месяца, сообщил Владимир Путин в ходе телеобращением к россиянам.
По словам главы государства, еще в феврале и начале марта удалось выиграть время, что позволило спасти десятки тысяч человек. Он назвал принятые в стране меры по COVID-19 обоснованными.
"Мы сделали то, что раньше не делали никогда – по всей стране объявили период нерабочих дней. Как показало дальнейшее развитие ситуации сделали – это обосновано, это позволило сохранить человеческие жизни. Благодаря заранее принятым мерам на границах России удалось задержать пик эпидемии на полтора – два месяца", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия в борьбе с коронавирусом не действовала по шаблону. Он отметил, что этот подход оправдал себя и был взят на вооружение другими странами.
Российский лидер рассказал, что с самого начала власти в ежедневном режиме анализировали ситуацию, совместно с экспертами и учеными просчитывали разные варианты развития событий.
В своем обращении Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.
"Дорогие друзья, хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии", – заявил он.
За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 1 081 выявленный случай, на Московскую область – 504, Ханты-Мансийский АО – 319, Челябинскую область – 258, Санкт-Петербург – 220.
Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 599 705 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 153 человека, за весь период – 8 359 человек. За сутки вылечились 12 013 пациентов, за все время – 356 429.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. 18 июня 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете, остальным 20 прививку сделают на следующей неделе. За добровольцами будут наблюдать в стационаре в течение 28 дней.
Как развивается ситуация с COVID-19 в России
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