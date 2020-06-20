В Минобороны рассказали о состоянии участвовавших в испытаниях вакцины от COVID

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова

Все добровольцы, получившие дозы экспериментальной вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя нормально и находятся под постоянным медицинским наблюдением, сообщили в Минобороны РФ.

По словам анестезиолога-реаниматолога Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко Олега Чихляева, серьезных нежелательных явлений после ее введения у них нет.

"С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований", – цитирует медика ТАСС.

Он подчеркнул, что в субботу проведут очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа. Находящиеся в стационаре добровольцы общаются с родственниками и близкими по видеосвязи, им предоставляется четырехразовое сбалансированное питание.

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. С помощью созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более четырех тысяч образцов плазмы крови.

Эта система выявляет наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител и позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. Плазму можно использовать в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами COVID-19.

18 июня 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете. Остальным 20 прививку будут делать на следующей неделе. Добровольцы будут находиться под наблюдением в стационаре в течение 28 дней.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции постепенно снижается. В настоящий момент прирост составляет менее 8 тысяч человек в сутки.