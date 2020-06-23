В России подтвердили 7 425 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 427 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 1 081 выявленный случай, на Московскую область – 504, Ханты-Мансийский АО – 319, Челябинскую область – 258, Санкт-Петербург – 220, Нижегородскую область –216, Иркутскую область – 198, Воронежскую область – 197.

В Свердловской области зафиксировали 182 новых случая коронавируса, в Красноярском крае – 149, в Ямало-Ненецком АО – 145, в Ростовской области – 140, Республике Тыва – 140, Архангельской области – 124, в Саратовской области – 109, в Ульяновской и Новосибирской областях – по 106.

На Волгоградскую область пришлось 104 случая, Ставропольский край – 90, Приморский край – 85, Омскую область – 82, Тульскую область и Карачаево-Черкесию – 81, Хабаровский край – 79, Ивановскую область – 78, Республику Саха (Якутия) – 75, Брянскую область, Кабардино-Балкарию и Алтайский край – по 74.

В Дагестане зарегистрировали 73 новых пациента, в Белгородской области – 72, в Пензенской области и Забайкальском крае – по 71, в Мурманской области – 70, в Чувашии – 66, Оренбургской области – 65, Пермском крае – 64, Самарской области – 63, Республике Коми – 62, Псковской и Томской областях – по 61, Краснодарском крае – 60, Тверской области – 59, Курской и Новгородской областях – по 57, в Орловской области – 55, Калужской области и Мордовии – по 54.

На Владимирскую область и Башкирию пришлось по 52 случая, на Ленинградскую область – 51, на Липецкую область – 49, Ярославскую область – 47, Тюменскую область – 46, Рязанскую, Тамбовскую и Амурскую области – по 45, Кемеровскую область – 44, Бурятию – 43, Смоленскую область и Камчатский край – по 41, Татарстан – 40, Адыгею – 38, Астраханскую и Кировскую области – по 36.

В Республике Марий Эл 35 новых пациентов, в Ингушетии – 32, Республике Алтай – 30, Северной Осетии – 28, Калининградской области – 27, Костромской области – 26, Вологодской области – 21, Курганской области – 20, Хакасии – 19, Карелии и Удмуртии – по 18 , Чечне – 15, Севастополе – 7, Крыму – 5, Магаданской области – 3, Калмыкии, Сахалинской области, Еврейской АО и Чукотской АО – по 1.

Всего в России зарегистрировано 599 705 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 153 человека, за весь период – 8 359 человек. За сутки вылечились 12 013 пациентов, за все время – 356 429.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. 18 июня 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете, остальным 20 прививку сделают на следующей неделе. За добровольцами будут наблюдать в стационаре в течение 28 дней.

