Названы самые популярные среди россиян госуслуги в мае и июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В мае и начале июня самым популярным на портале госуслуг стал сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет, сообщает RT.
Всего с начала мая россияне оформили более 13,1 миллиона заявок на получение такой выплаты. 11,3 миллиона запросов поступило в мае и 1,8 миллиона – в начале июня.
На втором месте среди самых популярных услуг оказалась запись на прием к врачу. Ею воспользовались 3,6 миллиона человек в мае и 1,2 миллиона – в июне.
Также в мае пользовались популярностью такие услуги, как получение информации о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного страхования, оформление ежемесячной выплаты семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, запись ребенка в детский сад.
В начале июня на третьем месте по популярности оказалась услуга на получение ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. В топ-5 вошли услуга по проверке счетов в пенсионном фонде и запись на прием в подразделения МВД.
Кроме того, за первую неделю июня более 60 тысяч граждан подало заявление через портал госуслуг о включении в список участников голосования по поправкам в Конституцию по месту своего нахождения.
Ранее Минкомсвязь РФ запустила сервисы для голосования по поправкам в Конституцию России. Они будут доступны на едином портале госуслуг. Кроме того, цифровые сервисы будут открыты в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей.
В Минкомсвязи отметили, что заявление по голосованию можно будет отозвать, если появились непредвиденные обстоятельства, не позволяющие совершить волеизъявление. Кроме того, на портале госуслуг появился раздел с актуальной информацией, касающейся голосования.
Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: