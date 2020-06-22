Названы самые популярные среди россиян госуслуги в мае и июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В мае и начале июня самым популярным на портале госуслуг стал сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет, сообщает RT.

Всего с начала мая россияне оформили более 13,1 миллиона заявок на получение такой выплаты. 11,3 миллиона запросов поступило в мае и 1,8 миллиона – в начале июня.

На втором месте среди самых популярных услуг оказалась запись на прием к врачу. Ею воспользовались 3,6 миллиона человек в мае и 1,2 миллиона – в июне.

Также в мае пользовались популярностью такие услуги, как получение информации о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного страхования, оформление ежемесячной выплаты семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, запись ребенка в детский сад.

В начале июня на третьем месте по популярности оказалась услуга на получение ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. В топ-5 вошли услуга по проверке счетов в пенсионном фонде и запись на прием в подразделения МВД.

Кроме того, за первую неделю июня более 60 тысяч граждан подало заявление через портал госуслуг о включении в список участников голосования по поправкам в Конституцию по месту своего нахождения.

Ранее Минкомсвязь РФ запустила сервисы для голосования по поправкам в Конституцию России. Они будут доступны на едином портале госуслуг. Кроме того, цифровые сервисы будут открыты в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей.

В Минкомсвязи отметили, что заявление по голосованию можно будет отозвать, если появились непредвиденные обстоятельства, не позволяющие совершить волеизъявление. Кроме того, на портале госуслуг появился раздел с актуальной информацией, касающейся голосования.