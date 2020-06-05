Минкомсвязь запустила сервисы для голосования по поправкам в Конституцию

05 июня, 19:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минкомсвязь РФ запустила сервисы для голосования по поправкам в Конституцию России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Они будут доступны на едином портале госуслуг. Кроме того, цифровые сервисы будут открыты в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей.
В Минкомсвязи отметили, что заявление по голосованию можно будет отозвать, если появились непредвиденные обстоятельства, не позволяющие совершить волеизъявление. Кроме того, на портале госуслуг появился раздел с актуальной информацией, касающейся голосования.
В частности, граждане смогут узнать адрес избирательного участка и контакты комиссии. Кроме того, в разделе будет размещена интерактивная карта, показывающая место голосования.
В пресс-службе ведомства напомнили, что дистанционный способ голосования будет применяться впервые на федеральном уровне. Для этого были выбраны Москва и Нижегородская область в качестве двух пилотных регионов.
Принять участие в электронном голосовании смогут граждане с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг и постоянной регистрацией в пилотных субъектах РФ. Избиратели должны быть сопоставлены с соответствующим списком в ЦИК РФ.
Ранее стало известно, что тестирование столичной системы дистанционного голосования планируют провести после 12 июня. В настоящий момент вопросы и бюллетень для такого тестирования еще не утверждены.
Помимо этого, ЦИК РФ утвердила порядок проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию. Зампредседателя ведомства Николай Булаев сообщил, что система была разработана при активном содействии правительства Москвы и Минкомсвязи.
5 июня открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. Прием заявок будет осуществляться до 14:00 21 июня.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по изменениям в основном законе 1 июля. Кроме того, россияне получат возможность совершить волеизъявление в течение шести дней до указанной даты. Меру предпримут для обеспечения норм санитарной безопасности в условиях пандемии коронавируса.
Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию
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