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Общество

08:48

Собянин назвал онлайн-голосование по поправкам в Конституцию актуальным

общество мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице можно было бы использовать дистанционное голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

"Для Москвы это всегда. Мы привыкли к обсуждению вопросов на портале "Активный гражданин" и к разного рода электронным формам голосования", – заявил мэр.

По словам Собянина, в столице электронное голосование было бы востребовано на фоне сложившейся ситуации с коронавирусом COVID-19.

По мнению председатель Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, дистанционное голосование возможно как одна из форм волеизъявления, но заменить традиционный формат не сможет. Специалист уточнила, что считает актуальным использование обоих способов одновременно.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Все желающие смогут проголосовать в течение шести дней до 1 июля.

Наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию смогут пройти тест на коронавирус

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