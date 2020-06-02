Памфилова усомнилась, что дистанционное голосование вытеснит традиционное

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова считает, что дистанционное голосование в перспективе не вытеснит традиционное, передает Агентство "Москва".

По ее словам, традиционная форма голосования останется, просто у избирателей появилась возможность выбрать.

"Будет жаль, если вместо традиционного голосования будет дистанционное. Я сомневаюсь, что дистанционное голосование будет тотально, сомневаюсь, что оно полностью вытеснит. Оно имеет право на жизнь, на перспективу, наряду с традиционным голосованием", – подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. При этом желающие совершить волеизъявления смогут сделать это в течение шести дней до назначенной даты.

В ЦИК отметили, что присутствующие на избирательном участке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о голосовании на дому. Она отметила, что дистанционно совершить волеизъявление смогут те, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома.