В ЦИК рассказали о порядке проведения голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ЦИК РФ рассказали о порядке проведения голосования по поправкам в Конституцию России.

Количество голосующих по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на участке не должно превышать 8-12 человек в час, следует из нового порядка проведения голосования, презентация которого проходит во вторник в ЦИК РФ.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, таким образом планируется реализовать "принцип бесконтактности" при проведения голосования. Кроме того, кабинки для голосования, по ее словам, разместят возле стен с целью сохранения тайны волеизъявления.

Также Памфилова сообщила, что входы и выходы на участках будут разведены с целью обеспечения санитарной безопасности.

"Выход и вход на участке для голосования будут разведены обязательно. И на выходе будет стоять открытый контейнер, куда человек сможет сбросить свои перчатки, маску, если захочет, и продезинфицировать руки", – отметила Памфилова.

Ранее стало известно, что ЦИК возобновила работу по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ. В частности, в ближайшее время планируется определение порядка сбора заявлений по мобильному избирателю.

Кроме того, Памфилова сообщила, что на избирательных участках присутствующих будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Маски и перчатки получат не только члены комиссий, наблюдатели и представители СМИ, но и пожелавшие совершить волеизъявление.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Кроме того, волеизъявление можно будет совершить в течение шести дней до объявленной даты.

Важность проведения голосования отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что отсутствие принятых решений является такой же проблемой, как пандемия коронавируса и вопросы экономического характера. Собянин заявил, что необходимо принимать решения, которые позволят избежать проблем в будущем.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что голосование будет безопасным для граждан. Она подчеркнула, что меры, которые предложены уже сейчас, обеспечивают соблюдение санитарных норм лучше, чем это происходит в повседневной жизни.