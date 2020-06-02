Памфилова рассказала, как будет проходить голосование на дому

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию на дому, сообщает РИА Новости.

По словам Памфиловой, голосование вне избирательных участков будет проводиться в течение шести дней до основного дня. Она пояснила, что удаленно смогут проголосовать избиратели, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома.

Глава ЦИК отметила, что писать заявления таким гражданам не придется. Все будет работать по принципу бесконтактности.

"Обычный обзвон, люди, которые считают для себя важным проголосовать, но проголосовать на дому, дают знать таким образом комиссии. Комиссия договаривается, когда человеку удобнее, чтобы к нему пришли на протяжении всех этих дней", – уточнила она.

Памфилова добавила, что в оговоренное время к избирателю домой придет комиссия вместе с наблюдателями. Также могут прийти представители СМИ, если участник голосования не будет возражать.

Рассказала председатель ЦИК и о соблюдении санитарных норм. В частности,

член комиссии в халате продезинфицирует ручку двери, звонок, поставит ящик для голосования близко к двери, на ручку двери повесит пакет, в котором будет лежать бюллетень, маска, перчатки, антисептическая салфетка, буклет с разъяснениями и квиток с паспортными данными, где избиратель должен расписаться.

"Когда члены комиссии позвонили (в звонок), отошли на расстояние два метра, человек открывает дверь, не выходит, с порога на расстоянии двух метров показывает паспорт... забирает пакетик и уходит к себе… Открывает пакет, надевает маску, перчатки, обрабатывает руки дезинфицирующим средством… голосует, как он считает важным, расписывается в этом заявлении, в этом квиточке, не снимая маску и перчатки, открывает дверь… опускает бюллетень в ящик для голосования, сбоку на ящике для голосования открытый карман, куда он кладет этот квиточек с росписью, что он его получил", – заключила она.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Кроме того, волеизъявление можно будет совершить в течение шести дней до объявленной даты.

ЦИК возобновила работу по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Кроме того, Памфилова сообщила, что на избирательных участках присутствующих будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Маски и перчатки получат не только члены комиссий, наблюдатели и представители СМИ, но и пожелавшие совершить волеизъявление.

Количество голосующих по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на участке не должно превышать 8–12 человек в час, следует из нового порядка проведения голосования, презентация которого проходит во вторник в ЦИК РФ.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, таким образом планируется реализовать "принцип бесконтактности" при проведения голосования. Кроме того, кабинки для голосования, по ее словам, разместят возле стен с целью сохранения тайны волеизъявления.

Также Памфилова сообщила, что входы и выходы на участках будут разведены с целью обеспечения санитарной безопасности.