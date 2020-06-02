В ЦИК показали образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию представили в Центральной избирательной комиссии, сообщает РИА Новости.

Бюллетень будет содержать один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" Участник голосования должен будет выбрать вариант ответа "да" или "нет".

Ранее в ЦИК исключили возможность двойного голосования по поправкам. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что тот график, который предлагается, исключает возможность двойного голосования.

Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. При этом желающие совершить волеизъявления смогут сделать это в течение шести дней до назначенной даты.

В ЦИК отметили, что присутствующие на избирательном участке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8-12 человек в час на одном избирательном участке.

Дистанционно совершить волеизъявление смогут те, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома.