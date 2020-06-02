В ЦИК исключили возможность двойного голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин/Москва 24/Антон Великжанин

Возможность двойного голосования по поправкам в Конституцию исключена, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

"И досрочное голосование, которым мы называем голосование до дня голосования, и дистанционное электронное голосование синхронизированы день в день. Для того чтобы избежать возможности по появлению людей, у которых будет желание проголосовать дважды. Тот график, который предлагается, исключает возможность двойного голосования", – приводят слова Булаева Агентство "Москва".

Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. При этом желающие совершить волеизъявления смогут сделать это в течение шести дней до назначенной даты.

В ЦИК отметили, что присутствующие на избирательном участке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8-12 человек в час на одном избирательном участке.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о голосовании на дому. Она отметила, что дистанционно совершить волеизъявление смогут те, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома.