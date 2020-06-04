Сергунина рассказала об онлайн-голосовании для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что онлайн-голосование станет дополнительной гарантией избирательных прав москвичей во время пандемии коронавируса. Об этом она заявила на дистанционном заседании столичной ЦИК.

Она отметила, что горожан не принуждают прибегать к электронному способу в обязательном порядке. Сергунина подчеркнула, что в случае скептического отношения к онлайн-формату москвичи могут воспользоваться очным способом голосования.

"Речь идет лишь о дополнительной возможности воспользоваться таким сервисом", – отметила Сергунина.

Она отметила, что таким образом горожанам гарантируют возможность волеизъявления без рисков для здоровья. Кроме того, столичные власти планируют обеспечить дополнительное информирование об онлайн-голосовании.

Помимо этого, Сергунина рассказала, что в настоящий момент были доработаны сервисы электронного голосования.

"Увидели ряд вопросов, которые поступали в том числе и от Центральной избирательной комиссии, в том числе ряд технических вещей, которые пытаемся доработать в этот раз. В частности, сколько живет бюллетень, чтобы не были нарушены права гражданина, когда он голосует: если раньше у этого бюллетеня был краткосрочный период жизни, то с учетом предварительных дней голосования практически бюллетень стал бессрочным. Мы понимаем, что это очень важный аспект", – отметила Сергунина.

Заммэра сообщила, что система онлайн-голосования уже тестировалась в столице. В частности, ее испытывали в ходе подготовки и проведения голосования на выборах в Госдуму.

Сергунина сообщила, что в настоящий момент ежедневно 4 миллиона москвичей пользуются порталами mos.ru или "Госуслуги". Кроме того, в столице на них зарегистрировано около 7 миллионов личных кабинетов. В связи с этим, по мнению Сергуниной, формат онлайн-голосования должен быть привычным для москвичей, поскольку они привыкли решать свои вопросы через интернет.

Похожую мысль высказывал и мэр Москвы Сергей Собянин, касаясь вопроса электронного голосования. Он отметил, что в столице привыкли к обсуждению вопросов на портале "Активный гражданин" и к разного рода электронным формам голосования. Собянин отметил, что на фоне пандемии коронавируса возможность дистанционного волеизъявления является актуальной необходимостью.

4 июня ЦИК утвердила порядок электронного голосования по поправкам в Конституцию. Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев отметил, что система была проработана при активном участии столичного правительства и министерства цифрового развития.

В Москве систему дистанционного голосования планируют протестировать после 12 июня. Кроме того, с 5 июня москвичи, планирующие совершить волеизъявление по вопросу поправок в Конституцию, смогут подать заявки на портале госуслуг.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по изменениям в основном законе 1 июля. Кроме того, россияне получат возможность совершить волеизъявление в течение шести дней до указанной даты. Меру предпримут для обеспечения норм санитарной безопасности в условиях пандемии коронавируса.