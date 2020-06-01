Избирателям не придется писать заявление для голосования по Конституции до 1 июля

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в течение недели, отдать голос можно будет в любой день, писать заявление на досрочное голосование не потребуется, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев, передает "Интерфакс".

Он отметил, что в течение шести дней до голосования избирательные участки и комиссии будут работать в обычном режиме. При этом гражданин не должен будет подавать заявление с объяснением причин отсутствия в день голосования, чтобы отдать свой голос.

Булаев подчеркнул, что голосование в таком формате проводится в России впервые.

"У нас никогда раньше не было возможности голосовать в течение недели, кроме досрочного, которое проводилось в отдаленных и труднодоступных территориях", – отметил Булаев.

Он добавил, что после подписания указа президента РФ Владимира Путина пройдет заседание ЦИК. На нем объявят о возобновлении кампании по подготовке к голосованию.

"Впереди есть месяц, чтобы принять нормативные акты ЦИК, провести дополнительное обучение членов комиссий всех уровней. У меня нет сомнений, что мы все это сделаем, и избирательная система покажет свое умение работать в непростых ситуациях", – подчеркнул Булаев.

В связи с этим регионы смогут подать заявление на проведение электронного голосования. Булаев сообщил, что пока есть субъекты, которые не уверены в принятии такого решения, однако назвать их отказался.

Ранее Булаев отметил, что ЦИК РФ готова провести голосование по поправкам в Конституцию. Он подчеркнул, что избирательная система России находится в состоянии готовности. Булаев сообщил, что до введенных ограничений избирательные кампании проводились практически каждое воскресенье.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что мероприятие проведут в максимально бесконтактном формате. Кроме того, она предложила провести голосование по Конституции в течение шести дней до основной даты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что день Общероссийского голосования может быть объявлен как нерабочий.