Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проголосовать таким образом могут россияне, достигшие 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве. Подать заявку можно в личном кабинете до 14:00 21 июня.

Авторизовавшись на порталах mos.ru или gosuslugi.ru и перейдя на страницу регистрации в онлайн-голосовании, система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Москвичам нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС и номер мобильного телефона. Когда заявка будет отправлена, указанную информацию сопоставят со сведениями, загруженными в централизованную базу данных избирателей.

Информация о результатах проверки заявки на участие в электронном голосовании появится в личном кабинете, придет на электронную почту и в СМС-сообщении за день до начала голосования – 24 июня.

Электронное голосование для москвичей откроется в 10:00 25 июня. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию, ему надо поставить галочку напротив графы "Да". Если против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".

Технология блокчейна обеспечит безопасность и прозрачность электронного голосования. Информацию в бюллетени изменить невозможно, а сам голос анонимизирован и зашифрован.

Ранее ЦИК утвердила порядок проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, система была проработана при активном участии правительства Москвы и министерства цифрового развития.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.