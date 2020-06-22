Посещать центры "Мои документы" теперь можно без предварительной записи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С понедельника, 22 июня, центры госуслуг "Мои документы" начали принимать посетителей без предварительной записи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Благодаря стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции по решению мэра Москвы получить услуги в 105 офисах "Мои документы" можно в стандартном режиме – без предварительной записи. Помимо ранее открытых 88 офисов к работе возвращается еще 17 центров, включая Дворец госуслуг на ВДНХ", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что санитарно-эпидемиологические требования обязательная санитарная дистанция при этом сохраняются. Входить в центры заявители будут по мере освобождения окон приема. По словам заммэра, это необходимо для предотвращения массового скопления людей и безопасного пребывания сотрудников и посетителей.
Все центры госуслуг оборудованы защитными стеклами-экранами в окнах приема, дозаторами с кожным антисептиком и рециркуляторами воздуха. В офисах нанесли разметку для соблюдения дистанции. Помещения регулярно дезинфицируют согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
Сотрудники ГИБДД, предоставляющие услуги на территории флагманских офисов, ведут прием по предварительной записи. Получить ее можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.
В 35 офисах "Мои документы" специалисты центра занятости населения оказывают содействие жителям в поиске работы и получении статуса безработного, а работодателям – в подборе сотрудников.
Адресный перечень открытых центров госуслуг размещен на официальном портале мэра и правительства Москвы. Районные отделения работают с 8:00 до 20:00, флагманские – с 10:00 до 22:00.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил отменить предварительную запись в центры "Мои документы" накануне, 18 июня. По словам градоначальника, ключевое условие их работы – соблюдение всех санитарных требований.
Центры госуслуг в Москве заработали без ограничений
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