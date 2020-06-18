Предварительную запись для посетителей отменили в центрах госуслуг

16:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил отменить предварительную запись на посещение центров госуслуг "Мои документы".
"Я сегодня дал поручение, с сегодняшнего дня мы это ограничение снимем и люди будут приходить без предварительной записи, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом", – рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что вместе с тем сохраняются требования по обеспечению санитарной безопасности в зданиях центров.
"Но мы будем следить, чтобы была социальная дистанция, чтобы работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это обязательное требование", – подчеркнул Собянин.
Функционирование центров "Мои документы" возобновилось в столице с 25 мая. Оказание услуг осуществлялось по предварительной записи. Сообщалось, что в центрах госуслуг можно было получить 144 услуги из 220.
Всего было открыто 88 учреждений по всей Москве. В первый день работы центров их посетило более 20 тысяч столичных жителей.
С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, график прогулок и пропускную систему. Свободное передвижение по городу стало доступным в том числе и пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями. Возобновили работу салоны красоты, ветеринарные клиники, кадровые агентства, театры, цирки и концертные залы. Кроме того, москвичи снова смогут посещать кладбища.
При этом в столице сохраняется предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах. Кроме того, горожане должны соблюдать социальную дистанцию.
С 16 июня вернулись к полноценной работе летние веранды кафе и ресторанов, а также зоопарки и библиотеки. Сообщалось, что на этой неделе еще около 200 тысяч москвичей приступили к полноценной работе.
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