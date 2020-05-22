С 25 мая в центрах госуслуг Москвы можно получить более 140 услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные центры "Мои документы" с 25 мая начнут оказывать при личном посещении 144 услуги из 220, сообщила заммэра по вопросам социального развитии Анастасия Ракова.

Она напомнила, что с понедельника начнут работать 88 центров, которые равномерно размещены по территории столицы.

"Из 220 услуг, которые обычно предоставляют МФЦ, мы будем предоставлять 144 услуги, включая все услуги с водительскими правами, российскими и заграничными паспортами. При этом около 80 услуг по-прежнему будут предоставляться в электронном виде", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".

Вице-мэр рассказала, что прием в центрах "Мои документы" будет проходить исключительно по электронной записи. Также посетители должны быть в масках и перчатках, а на входе им будут измерять температуру, добавила Ракова.

Кроме того, с 25 мая возобновит работу сервисный центр "Московский транспорт", находящийся на Старой Басманной улице. При этом москвичам о необходимости соблюдать дистанцию напомнят специальные наклейки на полу и креслах. Посетители, как и сотрудники центра, должны находиться в масках и перчатках.

В Москве ограничительные меры сохраняются до 31 мая. Они распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.