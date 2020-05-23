Открытие МФЦ будет сопровождаться всеми мерами безопасности – депутат МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Ольга Мельникова рассказала, что с 25 мая в столице можно будет смягчать некоторые ограничения, передает Агентство "Москва".
Она подчеркнула, что в столице прирост случаев заражения коронавирусом постепенно снижается. В то же время увеличивается численность излечившихся от COVID-19.
"Ситуация позволяет с 25 мая смягчить действующие ограничения. Это пока только первые шаги, до окончания эпидемии еще очень далеко, но потихоньку Москва вернется к нормальной жизни", – отметила Мельникова.
Она напомнила, что с 25 мая, в частности, в столице начнут открытие МФЦ. Она подчеркнула важность, которую играет система данных учреждений в жизни города.
"С понедельника у нас открываются МФЦ, а это важнейшая часть московской инфраструктуры и один из важных элементов для жизни города. В свое время появление МФЦ принципиально поменяло качество жизни миллионов москвичей", – сказала Мельникова.
Она отметила, что после открытия, в частности, в 17 центрах города можно будет оформить документы по кадастровому учету, а также зарегистрировать права по заявлению от индивидуальных предпринимателей. Она отметила, что запись в МФЦ будет осуществляться предварительно на портале mos.ru.
"Если нет личного кабинета, то его требуется создать - для этого нужно будет указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Таким образом, люди смогут записаться в МФЦ", – рассказала Мельникова.
Она отметила, что при работе данных учреждений поток людей будет контролироваться во избежание их скопления. Депутат Мосгордумы напомнила о важности соблюдения социальной дистанции.
"В этом поможет разметка, нанесенная на полу. Все поверхности в помещении тоже будут регулярно дезинфицироваться – дверные ручки, кресла, столы, то есть все необходимые меры будут предприняты", – подчеркнула Мельникова.
Она добавила, что всем сотрудникам и посетителям МФЦ будут выдаваться индивидуальные средства защиты. Кроме того, будет организован каждодневный замер температуры тела тех, кто работает или посещает учреждения.
Мельникова также призвала граждан, находящихся в группе повышенного риска, соблюдать режим самоизоляции. Она попросила москвичей немного потерпеть, несмотря на усталость, которая скопилась у граждан во время действия режима повышенной готовности.
"Коронавирус остается таким же опасным, а для них это действительно опасность – смертельная. Уже начинаются послабления в данной ситуации. Я думаю, что уже скоро все будет хорошо", – отметила Мельникова.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 25 мая в МФЦ можно будет получить до 144 услуг из 220 имеющихся. Она напомнила, что в столице начнут работать 88 учреждений, которые равномерно распределены по городской территории.
В столице 25 мая возобновят работу 88 центров госуслуг "Мои документы"
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