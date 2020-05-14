Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.

Он отметил, что в настоящее время существует необходимость обследовать обстановку, которая установится в связи с майскими праздниками и разрешением на работу строительных и промышленных предприятий.

"Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он также добавил, что дальше в первую очередь попытаются открыть МФЦ.

Ранее мэр Москвы отметил, что динамику по коронавирусу, которая проявилась в майские праздники, можно будет наблюдать через несколько недель. Он подчеркнул, что это зависит от инкубационного периода, который продлится от 1 до 2 недель.

Кроме того, Собянин заявил, что в Москве по-прежнему сохраняется риск распространения коронавирусной инфекции. По словам мэра, власти осознают, что такие процессы могут происходить при активном включении в работу сотен тысяч людей, которые будут перемещаться по городу.

Собянин подчеркнул, что скорость снятия ограничений, введенных с целью противодействия коронавирусу, будет зависеть от того, насколько добросовестно москвичи будут выполнять предписанные требования по санитарной безопасности.