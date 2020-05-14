Динамика заражения COVID-19 после майских праздников проявится через 2 недели – Собянин

18:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Положительная или отрицательная динамика по заражению коронавирусной инфекцией после майских праздников будет заметна в столице через несколько недель. Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Эффект от майских праздников будет виден не сегодня и не завтра, а через недельку-другую, потому что если что-то произошло в праздничные дни, то нужен инкубационный период, как говорят специалисты, чтобы вирус проявил себя", – отметил мэр Москвы.
Он также сообщил, что в настоящее время существует риск ускорения распространения коронавируса. Собянин отметил, что власти осознают опасность ситуации, при которой сотни тысяч человек будут контактировать друг с другом и перемещаться по городу.
Мэр Москвы подчеркнул, что решение об открытии салонов красоты в столице еще не принято.
По его словам, бытовые услуги, парикмахерские и салоны красоты самые проблемные с точки зрения распространения вируса. Глава города напомнил, что Роспотребнадзор издал специальные требования по переходу к этапам разрешения такого рода заведений.
Касаясь вопроса численности заболевших коронавирусом в столице, мэр подчеркнул, что количество выявленных случаев инфицирования не соответствует реальному положению дел. Собянин заявил, что не все инфицированные COVID-19 в Москве в настоящий момент выявлены.
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