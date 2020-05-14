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Мэр Москвы

17:33

Москва пока не готова к открытию салонов красоты – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решение об открытии салонов красоты в Москве еще не принято, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, бытовые услуги, парикмахерские и салоны красоты самые проблемные с точки зрения распространения вируса. Он напомнил, что Роспотребнадзор издал специальные требования по переходу к этапам разрешения такого рода заведений.

"Ситуация в городе должна соответствовать целому ряду требований Роспотребнадзора. Москва пока не до конца им соответствует", – сказал мэр.

Собянин обратил внимание, что в столице сохраняется опасность быстрого распространения инфекции. Он пообещал, что, как только появится возможность, все указанные заведения будут открыты.

"Особенно это касается парикмахерских. Я понимаю, насколько эта услуга популярна и нужна москвичам", – заключил мэр.

Ранее Собянин объявил о массовой бесплатной проверке столичных жителей на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Он отметил, что это позволит выяснить реальные масштабы распространения COVID-19. По словам Собянина, это важно, поскольку в связи с ослаблением ограничений существует риск возникновения второй волны пандемии.

Он сообщил, что массовое тестирование запустят в столичных поликлиниках на этой неделе. Собянин подчеркнул, что исследование будет проводиться на основе метода иммуноферментного анализа (ИФА).

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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