Есть риск ускорения распространения коронавируса – Собянин

17:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что существует риск ускорения распространения коронавирусной инфекции. Об этом глава города рассказал в эфире канала "Россия 24".
"Несмотря на все предосторожности, все предприятия заинтересованы в том, чтобы там не возникли очаги заражения, но тем не менее мы все равно понимаем, что потенциально при том, что включаются в работу сотни тысяч людей, сотни тысяч людей начали активно перемещаться по городу и контактировать", – заявил Собянин.
Также мэр Москвы заявил, что в городе значительно больше 130 тысяч зараженных коронавирусом.
С 12 мая в столице начал действовать обязательный масочный режим. Горожанам нужно носить маски и перчатки на объектах торговли и в общественном транспорте.
В России выявлено 252 245 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. За последние сутки было выявлено 9 974 новых случая в 84 регионах страны. Наибольшее число случаев приходится на Москву – 4 712. Второе место по численности новых заболевших удерживает Московская область – 918.
Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними.
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