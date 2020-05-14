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Экономика

18:54

Собянин напомнил о сохранении зарплат для сотрудников неработающих предприятий

мэр Москвы Сергей Собянин город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что неработающие предприятия должны продолжать выплачивать зарплату своим сотрудникам.

Он напомнил об указе президента России Владимира Путина, в котором прописано данное требование.

"Если ваше предприятие продолжает не работать в соответствии с моим указом, то президентом в его указе есть отсылка, что при таких мероприятиях сохраняется заработная плата работающих", – отметил Собянин.

Режим самоизоляции продлен в Москве до 31 мая, однако период нерабочих дней в России завершился 12 мая. Собянин возобновил работы столичных строительных и промышленных предприятиям в полном объеме.

13 мая заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что более 370 компаний возобновили работу после появления возможности перезапуска производства. Что касается других предприятий, то Собянин отметил, что салоны красоты, парикмахерские и бытовые услуги пока остаются проблемными сферами в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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